JPP ajuda produtores de mel de abelha

O líder do JPP, Élvio Sousa, procedeu hoje à entrega, na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, de cerca de 90 colmeias numa ajuda externa e de muitos beneméritos ao mundo rural.

"Enquanto os governantes e alguns políticos da coligação PSD/CDS e PAN fartaram-se de prometer ajudas às vítimas dos incêndios que deflagram na Calheta em Outubro de 2023, e até à data não passou de promessas, nós estivemos no terreno, ouvimos as pessoas e as suas necessidades e agimos para ajudar o próximo", afirmou, reforçando que essa é a missão política e de cidadania do Juntos pelo Povo. "Não prometer simplesmente por prometer, mas ajudar com ações, por intermédio dos nossos amigos, colegas e conhecidos, a quem trabalha a terra, a quem semeia, e a quem faz a produção do mel de abelha, cuja atividade é essencial para a sua sobrevivência e das famílias”, afirmou o líder do Juntos pelo Povo.

O JPP é cada vez mais um partido da Madeira, que não vive à custa de líderes de Lisboa, e que sente as necessidades dos nossos agricultores e dos nossos apicultores, sobretudo quando eles necessitam de ajuda. Estas 90 colmeias não são para suportar gastos de viagens luxuosas, para adquirir bitcoins ou para comprar carros de luxo. Estas ajudas são para garantir o ganha-pão de muitas famílias. Estamos, aqui, para dizer às pessoas que nós estamos com elas nos bons e nos maus momentos, e que estamos aqui para ajudar dentro das nossas possibilidades e demonstrar que os políticos não são todos iguais, em prometer e não cumprir Élvio Sousa, líder da JPP

"Fico muito feliz, e estando aqui com meu irmão Filipe, por termos conseguido sensibilizar as ajudas para estes madeirenses de gema, que trabalham de sol a sol, e que não vivem de subsídios à espera de que o Estado os sustente. As ajudas não vieram daqueles que ganham milhões à custa da manjedoura do orçamento regional. As ajudas vieram de gente remediada que tem confiança em nós e em vós produtores de mel", concluiu Élvio Sousa.