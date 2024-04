Desportivo de Chaves empata perante Estoril Praia reduzido a nove

O Desportivo de Chaves resgatou um empate 2-2, aos 90+20 minutos, perante um Estoril Praia que ficou reduzido a nove nos descontos do jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, após uma invasão de campo.

A equipa da casa até marcou primeiro, por intermédio de João Correia, aos 32 minutos, mas os estorilistas deram a volta ao marcador, com golos de Basso (58) e Fabrício (71). O golo do empate dos flavienses foi anotado por Morim, aos 90+20, quando os visitantes já estavam reduzidos a nove, por expulsão com vermelho direto do guarda-redes Marcelo Carné e de Pedro Álvaro, que se envolveram em confrontos com adeptos, após uma invasão de campo nos descontos.

O Estoril Praia somou o terceiro jogo sem ganhar, e é 14.º, com 30 pontos, enquanto o Chaves é 17.º e penúltimo, com 23, a seis pontos do Estrela da Amadora, primeira equipa a 'salvo'.