Entre as questões sociais e as desportivas, jornais dividem-se

Bom dia. Estas são as principais notícias nas primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira, 19 de Abril de 2024.

No semanário Expresso:

- "Reivindicações de polícias e militares têm de ser tratadas 'em conjunto'"

- "Sondagem. Portugueses nunca valorizaram tanto o 25 de abril"

- "'IRS foi um logro', acusa Fernando Medina"

- "Relação iliba António Costa da principal suspeita"

- "Metade do PRR para habitação em quatro municípios"

- "Bancos fiscalizados por restrições no fecho de contas"

- "Portugueses na Guerra Civil de Espanha"

- "Reforma: 'Eldorado' ou 'pesadelo'?"

- "Como evitar a escalada da violência no Médio Oriente?"

- "Marcelo finta AR"

- "Europa junta AD"

No semanário Nascer do Sol:

- "Juiz da Casa Pia iliba Costa"

- "Fernando Teixeira dos Santos: 'Passos Coelho tem orgulho no que fez e ele terá razões para ter esse orgulho'"

- "Montenegro exige mais articulação com Sarmento"

- "Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA: 'O povo angolano está no limite da tolerância'"

- "Igreja. Padre Mário Rui critica Comissão Diocesana"

- "Lisboa. Ativistas não deixam tirar sem-abrigo do centro da cidade"

- "Europeias. Aborto ameaça ensombrar campanha eleitoral"

- "AD. PSD e CDS ainda querem Rui Moreira como cabeça de lista"

- "Portugal Amanhã. É possível mudar o sistema de saúde em 60 dias?"

- "Euronews. Impacto do apoio da UE à Ucrânia divide europeus"

- "Edgard Miranda: 'A minha ida ao cinema é quase como entrar num templo, é sagrado'"

No Público:

- "Aumento das rendas entope sistema de apoio às vítimas de violência doméstica"

- "Arte. Uma colossal lição de história na Bienal de Veneza"

- "Eleições. PS escolhe entre Vitorino e Assis para número um às europeias"

- "Índia. Modi aponta à reeleição na maior de todas as eleições"

- "'Operação Influencer'. Start Campus nega interesse em jantares com governantes"

- "Habitação. Dispara número de empréstimos em risco de incumprimento"

- "Liga Europa. Marselha vinga 'mão de Vata' em época para esquecer do Benfica"

- "25 de Abril. O cinema português questiona o que é que o Portugal democrático fez por nós"

- "Médio Oriente. Israel amplifica ataques em Gaza e sinaliza preparativos para operação em Rafah"

No Correio da Manhã:

- "Governante com 'jackpot' do estado. Mudança em 2015 com prémio polémico"

- "Secretária de Estado da Mobilidade ganhou indemnização de 80 mil euros da CP e foi logo para outra entidade pública"

- "Benfica-Marselha 1-0 (4-2 nas grandes penalidades). Triste adeus nos penáltis"

- "Juiz expulso por crimes de branqueamento"

- "'Influencer'. Magistrados dizem que escutas não provam crimes"

- "Em junho. Governo disponível para aumentar professores"

- "Negociações. Polícias ameaçam com ações de protesto"

- "Sporting. Amorim quer levar Gyokeres para Liverpool

No Jornal de Notícias:

- "Doentes preferem esperar para serem operados nos hospitais públicos"

- SNS derrapa nos prazos de acesso ao privado, mas 80% recusam"

- "Marselha 1-0 Benfica. O pecado de Di María"

- "FC Porto. SAD vende 30% da exploração comercial do Dragão por 65 milhões"

- "Pinto da Costa. Aposta forte na formação e no 'scouting'"

- "Villas-Boas. Zubizarreta e Jorge Costa no futebol"

- "Matosinhos. Quinta de S. Gens aberta à população"

- "Porto. Nascem três empregos por cada milhão investido"

- "Polícia. Mais sindicatos e menos folgas nos 35 anos da luta sindical"

- "Esquerda pressiona MP a explicar caso que fez cair Governo"

- "Professores. Tempo de serviço começa a ser devolvido já neste ano"

- "Dubai. Portugueses vivem dias difíceis devido às inundações"

No Diário de Notícias:

- "Agência de Migrações deixa na rua dois menores desacompanhados"

- "Guerra no Médio Oriente. Ocidente aposta em mais sanções e Irão ameaça com nuclear"

- "Mónica Quintela [advogada]: 'A criminalização do enriquecimento ilícito está para a corrupção como a castração química para os crimes sexuais'"

- "'Influencer'. Socialistas pressionam Justiça. Relação só analisou prova do 1.º interrogatório judicial"

- "Índia. As legislativas na 'maior democracia do mundo' começam hoje e têm sete fases"

- "Cinema. Laura Seixas, o contributo português para o sucesso 'Sonhar em Negro'"

- "Benfica. Derrota em Marselha afasta sonho europeu"

- "Portugal há 50 anos. Paulo de Carvalho, cantor, músico e compositor"

No Negócios:

- "Portaria das taxas de regulação da Anacom é inconstitucional"

- "25 de abril. O lado B da Revolução"

- "Mineradores de bitcoin perdem 9 mil milhões"

- "O despertar do elefante indiano"

- "EUA prolongam incerteza na Zona Euro e no mundo"

- "Conduril denuncia clima de litigância pelas obras do PRR"

No O Jornal Económico:

- "Cedências aos políticos e professores vão custar 220 milhões já este ano"

- "O que mudou em cinco décadas de democracia?"

- "Ascendi entra na corrida à Autoestradas do Douro Litoral?"

- "Católica Business School abre centro de finanças sustentáveis"

- "Mozamil Afzal [Global CIO do EFG Asset Management]. Novobanco na bolsa? 'Esta não é má altura para um banco fazer um IPO'"

- "Componentes automóveis a um passo do reforço do lugar como motor do crescimento"

- "Fundo do banco brasileiro BTG Pactual compra hotel The Oitavos em Cascais"

No O Jogo:

- "Marselha 1-0 Benfica. Bolsos vazios. Águias desperdiçam vantagem da primeira mão e são eliminadas nos penáltis"

- "Roger Schmidt: 'Não tenho de justificar nada'"

- "FC Porto. Clássico amarra Francisco. Faltam-lhe dois jogos para ser acionada a cláusula de compra obrigatória/ Foi o melhor jovem de março para o Sindicato dos Jogadores"

- "AVB junta Jorge Costa a Androni Zubizarreta na direção desportiva"

- "Ithaka investe 65MEuro em 30% dos direitos económicos do Dragão"

- "Sporting. Varandas conta com Amorim"

No Record:

- "Marselha-Benfica 1-0 (4-2 gp). Fiasco. Águia sem ambição está fora da Liga Europa"

- "Schmidt em risco: 'Não tenho de justificar nada'"

- "Sporting. Pote atira-se ao Euro. Empenhado e convencer Martínez"

- "FC Porto. Villas-Boas mostra trunfos. Jorge Costa e Zubizarreta diretores para o futebol"

E no A Bola:

- "Marselha-Benfica 1-0 (4-2 gp). C'est fini. Benfica despede-se da Liga Europa sem glória no desempate por penáltis"

- "'Nada tenho a justificar', Roger Schmidt"

- "FC Porto. Jorge Costa e Zubizarreta são trunfos de Villas-Boas"

- "Sporting. Renovação de Quaresma presa pela assinatura"

- "Champions. Os detalhes que explicam porque Bernardo Silva falhou penálti"

-"Filme. 'Cândido de Oliveira era um humanista', Jorge Paixão da Costa, realizador de 'Cândido - o espião que veio do futebol'"