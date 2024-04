Continente absorveu mais de mil toneladas de hortícolas de produtores locais em 2023

No ano passado, a marca Modelo Continente, na Madeira, adquiriu mais de mil toneladas de hortícolas a produtores locais. Tomate, alface, batata, cebola ou até couve e acelgas fazem parte da variedade de produtos provenientes dos vários concelhos da Região que foram colocados à venda nos supermercados Continente.

Estes números representam um crescimento de 35% face ao ano de 2022. Só na última campanha de Outono /Inverno, entre Outubro do ano passado e Março deste ano, foram adquiridas 465 toneladas destes tipo de produtos, volume de negócio recorde, conforme salienta Fernando Silva, para quem “a última campanha comprova que a aposta que tem vindo a ser feita nos produtores locais tem tudo para ser bem-sucedida”.

O director da Insígnia Modelo Continente, que está de visita à Madeira, para participar na 2.ª edição da Academia de Produtores Continente, enfatiza os laços de proximidade entre a marca e os produtores locais, apostados que estão a desenvolver a economia local, dizendo-se muito satisfeito com o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos, não deixando de notar o papel que tem vindo a ser desempenhado pelo parceiro local ‘Masterfruits’.

“Se mais produtores se juntarem a nós, desde que partilhem dos mesmos valores que partilhamos, em termos de qualidade e de condições higieno-sanitárias para os nossos clientes, naturalmente estamos muito interessados em fazer crescer este Clube de Produtores Continente, aqui na Madeira”. Fernando Silva, director da insígnia Modelo Continente

Este ano já contam com mais três produtores, num total que agora chega a 25, 15 dos quais integram a formação que hoje decorre, no Funchal, com sessões que deverão acontecer ao longo de todo o ano.

Quem reconhece a importânicia destes eventos para "dinamizar a produção local" é Marco Caldeira.

Aos jornalistas, o director regional de Agricultura nota que "esta iniciativa do grupo Sonae é bastante diversificada", destacando, nesse âmbito, o apoio técnico prestado ao agricultor desde a produção até à colocação do produto nas prateleiras do supermercado, uma forma de garantir a qualidade do mesmo.

Nos benefícios para o consumidor final, destaca a confiança que se estabelece entre este e a cadeia de produção. Já o agricultor, refere, sente-se mais apoiado e tem garantia de escoamento da produção.