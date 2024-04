Armeira de filme 'Rust' condenada a 18 meses de prisão por morte da directora de fotografia

A armeira do filme "Rust", Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada, esta segunda-feira, a 18 meses de prisão depois de ter sido considerada culpada de homicídio involuntário pela morte, em 2021, da diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

Gutiérrez-Reed, a primeira pessoa a ser julgada no caso, foi responsável por carregar a arma que Alec Baldwin usou no local das filmagens e da qual foi disparada uma bala real - em vez de um adereço -, matando Hutchins em 21 de outubro de 2021.

Durante o julgamento, feito num tribunal do Novo México, Hannah Gutierrez-Reed foi acusada de repetidas negligências pelos procuradores.

Hannah Gutierrez-Reed foi absolvida de outra acusação de adulteração de provas.

Em outubro de 2021, durante as filmagens de "Rust" no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin apontou uma arma que ao contrário do que era suposto continua um projétil real que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Durante duas semanas, o julgamento tentou explicar como esta bala real, uma das muitas munições reais recolhidas pelos investigadores, pode ter ido parar ao 'set' de filmagem, desafiando as regras de segurança comuns a toda a indústria cinematográfica.

Durante as audiências, os jurados viram imagens que mostravam Alec Baldwin a manusear armas de maneira perigosa, apontando-as para outros membros da equipa, sem a intervenção da armeira.

"Este caso diz respeito a falhas de segurança consistentes e intermináveis que resultaram na morte de um ser humano e quase mataram outro", sublinhou a procuradora Kari Morrissey, durante os argumentos finais, no passado dia 06 de março.

Segundo a procuradora, a armeira foi mais uma vez negligente na manhã da tragédia, ao não estar presente quando Alec Baldwin preparava a sua cena, deixando as vinte armas utilizadas pela produção sem vigilância.

Morrissey acusou a armeira de levar munição real para o 'set' e de não realizar as verificações necessárias para garantir que a munição colocada na arma era segura.

Alec Baldwin, reputado ator e produtor do filme, também é acusado de homicídio involuntário, com o seu julgamento a estar previsto para ocorrer em julho.

No início de fevereiro, Baldwin, que sempre afirmou que nunca puxou o gatilho do revólver que segurava, mas que este detonou devido a uma falha mecânica, declarou-se inocente.

As filmagens de "Rust" foram retomadas vários meses depois e terminaram em Montana, com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew, a atuar como produtor executivo.

No final de 2022, abandonou o processo cível que tinha iniciado contra Alec Baldwin no final de um acordo cujo valor não foi divulgado.

A morte de Hutchins levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.