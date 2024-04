Ameaçou homem com arma branca e foi apanhado pela GNR

Um homem de 44 anos foi retido pela Guarda Nacional Republicana, na Ponta do Sol, por ameaças com recurso a arma branca.

Segundo um comunicado emitido pela GNR, os militares encontravam-se fora de serviço num estabelecimento de restauração e bebidas, quando se aperceberam de que o indivíduo entrou no estabelecimento e ameaçou um homem que se encontrava no local, com recurso a uma arma branca.

“Os militares imobilizaram o indivíduo conseguindo retirar-lhe a arma branca, retendo-o. No seguimento da acção foram accionados os meios da Polícia de Segurança Pública (PSP), que se deslocou ao local e assumiu a ocorrência policial por ser sua área de responsabilidade”, explicou.