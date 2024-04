"Estádio de Machico necessita de uma intervenção urgente", alerta IL

A concelhia da Iniciativa Liberal de Machico apela a uma "uma intervenção urgente" no Estádio Municipal, infra-estrutura que apresenta "condições precárias".

Em nota emitida esta quinta-feira, 25 de Abril, a estrutura política denuncia que o Estádio de Machico que "as condições precárias da infra-estrutura agravaram-se substancialmente nos últimos meses", sem esquecer da "pista de atletismo obsoleta, a necessitar de uma reabilitação há largos anos".

Segundo a IL-Machico, "as quatro torres de iluminação do recinto já não permitem a prática desportiva no período noturno", uma vez que estão danificadas.

"O espaço é utilizado pelas equipas sénior e de formação da Associação Desportiva de Machico para a prática de futebol, assim como a formação da Adrap para a prática de atletismo", alerta a concelhia, justificando a necessidade de intervir no local., acusando o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, de não cumprir o prometido "por mais de uma ocasião" de avançar com uma intervenção no recinto, algo que "até ao dia de hoje nada foi feito".

É necessário e premente dotar a iluminação com a tecnologia led, mais económica e amiga do ambiente, permitindo desta forma criar as condições adequadas para a prática desportiva de centenas de atletas machiquenses. Urge ainda restaurar a única pista de atletismo da zona leste da ilha da Madeira, numa região com carência de infra-estruturas para esta modalidade. IL-Machico

O partido defende também "uma intervenção mais profunda na recuperação, manutenção e remodelação do Parque Desportivo de Água de Pena", espaço que, "desde que foi inaugurado o Governo Regional, ainda não teve nenhum atenção".