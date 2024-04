PAN lamenta a "constante agressão" à sua liberdade e igualdade das mulheres e comunidade LGBT

O PAN Madeira esteve presente na marcha organizada pela "Comissão de Celebração dos 50 Anos do 25 de Abril", que se desenrolou no Funchal, contando com um grupo de cerca de 20 pessoas.

Na marcha que começou junto à Assembleia Regional e terminou no Jardim Municipal, a deputada Mónica Freitas teve a oportunidade de lembrar que "as liberdades que usufruímos são frágeis e nunca poderão ser dadas por garantidas".

O Partido lembrou que "falta cumprir Abril, falta educar a comunidade escolar, falta sensibilizar e celebrar as conquistas na certeza que se deve continuar a luta diária pela autonomia que ganhámos, tendo noção ainda que os problemas de uns também serão os problemas de todos".

Nesse sentido, o PAN Madeira lamenta a constante agressão à sua liberdade e igualdade às mulheres e à comunidade LGBT.