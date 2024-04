Jovens da Secundária de Machico apresentam 'Pinceladas de Liberdade'

A Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho, em Machico, inaugurou ontem a mostra 'Pinceladas de Liberdade'.

O projecto da autoria dos alunos de 11.º e 12.º ano do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico integra um conjunto de trabalhos artísticos que retratam as marcas deixadas pela Revolução dos Cravos.

“Concebida por um grupo inspirado de alunos do curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob a orientação da professora Alexandra Carvalho, esta exposição apresenta o resultado da reflexão sobre a revolução que marcou um ponto de viragem na História de Portugal, trazendo consigo a liberdade, a democracia e a esperança", explica a autarquia de Machico.

A iniciativa insere-se no programa de comemoração do 50.º aniversário do 25 de Abril proposto pela Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia e do grupo 'Cidadãos por Machico - Terra de Abril'.