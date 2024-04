Escolas da Ajuda e Nazaré recebem computadores e painéis interactivos

A vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal, numa visita de trabalho às escolas da Ajuda e Nazaré, entregou 12 computadores portáteis e 3 painéis interactivos.

A Câmara Municipal do Funchal tem vindo a reunir com as direções de todas as escolas de 1º ciclo e educação pré-escolar públicas no concelho para perceber o impacto da aquisição dos equipamentos informáticos e para estabelecer contactos de proximidade com as direcções.

O município, como parceiro estratégico na edificação das comunidades educativas, quer constituir-se como "um parceiro efetivo da vida das escolas, contribuindo para a resolução de problemas, no quadro da atribuição das suas competências, e potenciando as soluções que permitirão garantir as melhores condições de ensino-aprendizagem das nossas crianças, na melhor relação com as comunidades e com os profissionais de excelência que constroem diariamente a prática educativa", afirma Helena Leal.

"E este é um trabalho que se constrói diariamente, com uma proximidade muito grande com os serviços de educação do município, mas também com estas visitas às escolas para ponto de situação das necessidades e a sua priorização", acrescenta.

"Esta é a base de um planeamento integrado, que considere as necessidades efetivas das escolas e que permita a rentabilização de esforços e recursos de todas as entidades, como a Câmara, a Secretaria Regional de Educação e as Juntas de Freguesia, que têm intervenção junto das escolas", acrescentou a vereadora.

De referir, que muitas das intervenções estratégicas, no concelho do Funchal, em matéria de educação, como as requalificações das escolas, como é exemplo da Escola de Santo Amaro, ou o apetrechamento informático das escolas foram definidas nesta relação de proximidade com as escolas.

Helena Leal reforçou ainda que este executivo municipal aumentou "200% nos apoios à população em matéria de educação, como são exemplos os manuais escolares, as bolsas do ensino superior e as bolas de mérito e valor, e oferece todos os dias à comunidade educativa um projeto educativo municipal, que conta com mais de 100 actividades diversificadas, disponíveis para as escolas, numa perspetiva complementar de educação não formal", esclarece um comunicado de imprensa.