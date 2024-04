33 fogos em construção na Nazaré ficam concluídos em Maio de 2025

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, juntamente com o vice-presidente Bruno Pereira e a vereadora Helena Leal, visitaram hoje a obra de construção de 33 fogos de habitação na Nazaré, freguesia de São Martinho.

A conclusão da obra está prevista para Aaio de 2025.

Trata-se de um investimento de 4,2 milhões de euros, no âmbito do 1º Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

Cristina Pedra salientou que a obra decorre de forma “acelerada” dentro do planeamento feito, lembrando que o processo começou a ser trabalhado logo que o actual executivo municipal tomou posse, em Outubro de 2021. A autarca sublinhou que uma parte dos fogos, está destinada a jovens casais, sendo esta uma aposta assumida pela autarquia desde o início, a outra parte será destinada a famílias acima desta faixa etária.

A edil destacou as “boas” condições das 33 frações habitacionais, distribuídas por 12 T1, 12 T2, 8 T3 e 1 T4, cujo projecto de arquitetura foi executado internamente através do Departamento de Urbanismo.

Cristina Pedra apontou outros projetos que estão a ser desenvolvidos para a construção de 187 fogos (Bairros da Penha de França; Quinta das Freiras; Ponte; Nazaré; Centro Histórico), também previstos ao abrigo do programa 1º Direito do IHRU. Realçou ainda que com a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), uma das revisões que a autarquia pretende fazer é implementar “a majoração de construção de habitação a custos controlados” e que, segundo afirma, vai “minimizar” o problema da habitação.