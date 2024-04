Concertos Interactivos terminam em grande no MUDAS

Durante dois dias, 130 músicos, de tenra idade, vão viver um “sonho”. O primeiro arrepio na espinha aconteceu ontem, no arranque dos concertos interactivos promovidos pela Casa do Povo da Calheta em que acompanharam na perfeição a artista madeirense Elisa, vencedora do Festival da Canção 2020, com a música ‘Medo de Sentir’.