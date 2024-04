Albuquerque retoma visitas a pequenas empresas apoiadas pelo Governo Regional

O presidente do Governo Regional prosseguiu esta terça-feira, 23 de Abril, às rondas de visitas a empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego.

Miguel Albuquerque visita esta tarde mais três dos 514 projectos aprovados desde que é presidente do Governo Regional (2015), desta feita localizados nas freguesias do Monte e de Santo António, no Funchal.

Neste que é já o quarto roteiro, nas últimas duas semanas, a empresas que beneficiaram de apoios do IEM, ao abrigo do CRIEE, as ajudas do Governo foram de quase 65 mil euros que resultaram na criação de cinco postos de trabalho.

Na ressaca do Congresso, no fim-de-semana, e do Conselho Nacional do PSD, ontem à noite em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu, o demissionário presidente do Governo Regional retoma a actividade do Executivo iniciando a tripla visita no ginásio Box Crossfit FNC, na estrada Luso Brasileira (Monte). Segue depois para a Karin Boutique, para terminar na Avito's Café & Take-Away.

Desde 2015 que o CRIEE já apoiou em 8,8 milhões de euros 514 projectos aprovados (877 postos de trabalho).