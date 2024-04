"Falta completar Abril" na Madeira

A CDU apresentou, esta sexta-feira, a lista dos candidatos às Regionais agendadas para o dia 26 Maio, onde o coordenador, Edgar Silva, afirmou que na Região Autónoma da Madeira "falta completar Abril".

A CDU, que se apresenta como a "força de Abril" aponta como "grandes eixos da necessária alternativa política para esta Região o Desenvolver, Democratizar e Descolonizar"

Para a CDU é prioritário o 'Desenvolver' através de medidas de combate aos enormes abismos sociais e territoriais que caracterizam esta terra. É urgente dar resposta ao objetivo de 'Democratizar', com medidas concretas para alterar as profundas injustiças sociais, de modo a que a democracia económica não continue a ser uma miragem. É imperioso 'Descolonizar', através de projectos que libertem do que resta do jugo colonial, que libertem do muito que está enraizado de poderio dos senhores do mando nestas ilhas. Edgar Silva

Ver Galeria Apresentação das listas decorreu na sede da CDU.

Por sua vez, em representação do Partido Ecologista 'Os Verdes', Marco Fernandes, candidato nas listas da CDU nas próximas eleições regionais, elencou as grandes bandeiras propositivas para que nesta Região seja "edificada a justiça ambiental".

O candidato referiu exemplos concretos da iniciativa ecologista, como "a defesa do mar e da qualidade das águas marinhas na Madeira" e "a defesa do litoral contra os especuladores imobiliários", em que a Praia Formosa tem particular actualidade.

Em nome da Juventude CDU, usou da palavra Gonçalo Ramos, estudante universitário, que deu ênfase às propostas concretas para a juventude a integrar no programa eleitoral da CDU.

Por sua vez, a mandatária desta candidatura, Sílvia Vasconcelos, falou das razões para o apoio à CDU nestas Eleições Regionais: "Esta, é uma candidatura consequente de pessoas que não desistem, que são persistentes e que não baixam os braços às lutas e desafios que se impõem nos nossos dias. Estes candidatos têm dado provas de luta contra as demasiadas injustiças e desigualdades que persistem entre nós".

Segundo Sílvia Vasconcelos, "a Região precisa de uma alternativa e não de alternância política, em que muda um partido, mas a política é a mesma. E por isso, é preciso reforçar a CDU, para que as 'coisas' mudem, para que a política e a forma de fazer política mude na região. A população não quer mais do mesmo".