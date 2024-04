Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico em greve a 24 de Abril e 3 de Maio

As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico anunicaram, hoje, que irão recorrer de novo à greve, nos dias 24 de Abril e 3 de Maio, "depois de promessas não cumpridas por parte da Instituição".

"As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico aprovaram em plenário, realizado no passado dia 8 de Abril, por unanimidade, regressar à greve, nos dias 24 de Abril e 3 de Maio/2024, como forma de luta e protesto perante as sucessivas faltas de palavra aos compromisso da Administração da Santa Casa da Misericórdia de Machico tem tido com as trabalhadoras", pode ler-se no comunicado remetido esta tarde às redecações.

As trabalhadoras daquela instituição reclamam “o reconhecimento da aplicação do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) das IPSS negociado com a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a FEPCES – Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio e Serviços"

Na nota remetida às redacções, recordam que "a Administração da Santa Casa da Misericórdia de Machico comprometeu-se por escrito, que no salário do mês de Fevereiro/24, aplicava o estipulado no CCT negociado com a CNIS e a FEPCES. Compromisso que não cumpriu".

Por outro lado, referem que "a administração desta Instituição Particular de Solidariedade Social de Machico (SCMM) comprometeu-se em reunião tripartida, realizada na Direcção Regional de Trabalho, no passado dia 13 de Março, entre a Instituição, o CESP e a DRT, de aplicar a todos os trabalhadores o referido CCT, pagando conjuntamente com o salário de Março/2024 os valores das diuturnidades, dos meses de janeiro, fevereiro e Março/2024, (o número de diuturnidades, contando desde a data da entrada da Instituição). Assim como de fazer o levantamento das diferenças salariais e diuturnidades de Julho/2022 a Dezembro de 2023, para calcular os montantes que cada trabalhador tem a receber, para ser agendada nova reunião para ser acordada a forma do pagamento dessa divida aos trabalhadores". Compromisso que, segundo as trabalhadoras também "não cumpriu".

"Perante esta situação de sucessivas, promessas não cumpridas, às trabalhadoras não Ihes restam alternativas a não ser recorrer a formas de Luta, desta feita as trabalhadoras estarão em greve nos dias 24 de Abril e 3 de Maio/2024, pelas suas justas reivindicações", concluiu a mesma nota.

Em 21 de Dezembro de 2023, os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Machico estiveram em greve, com uma adesão a 100%.