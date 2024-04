Um dos ‘cantores de Abril’ deveria actuar na Madeira em Abril de 1974

Neste ‘Canal Memória’ especialmente dedicado ao 25 de Abril de 1974, recordamos a edição de 19 de Abril em que o DIÁRIO dava conta de que Paulo de Carvalho deveria estar na Madeira para actuar no concurso ‘Miss Madeira’.

Curiosamente, seria uma das suas músicas ‘E Depois do Adeus’ uma das senhas de Abril. A festa de eleição de Miss Madeira realizava-se a 27 de Abril, no hotel Savoy. Apesar da ‘convulsão’ causada pela revolução, o concurso viria mesmo a realizar-se, mas o cantor português não actuaria.

A título de curiosidade, a vencedora foi Ana Maria Gama Silva, de 18 anos, professora eventual de Liceu.

Na edição de 19 de Abril, descrevíamos o cantor como sendo o representante português na Eurovisão, exactamente com ‘E Depois do Adeus’. A música seria usada como a primeira senha para as Forças Armadas, transmitida pelos Emissores Associados de Lisboa. Eram 22h55 quando tocou a música do Festival da Canção.