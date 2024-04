Albuquerque promete entregar 600 habitação a renda acessível este ano

O presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, o infantário 'Pegadas Janotas', na Camacha, uma unidade que recebe crianças dos 3 meses aos 6 anos e que começou a funcionar em 2021. Uma área de actividade que é afectada pela quebra de natalidade.

“Hoje, a disponibilidade dos casais para colocarem as crianças não tem nada a ver com o que acontecia antigamente. Os casais têm uma vida mais integrada no mercado de trabalho e o aumento dos lugares nas creches é importante. Há mais disponibilidade dos casais para colocarem os seus filhos nas creches e nos jardins de infância", começou por referir Miguel Albuquerque.

No entanto reconhece que "neeste momento, a quebra demográfica, apesar de ser acentuada, é semelhante ao que está a acontecer no resto do país. A inversão que tem acontecido, em algumas freguesias e concelhos, tem a ver com os residentes estrangeiros".

Ao Governo Regional compete tomar medidas para atenuar a quebra demográfica.

“Criar boas condições de vida mas também não podemos escamotear uma situação que é o facto de que, hoje, as mulheres trabalham, têm uma vida mais independente, têm os filhos mais tarde e nada tem a ver com o tempo em que as mulheres ficavam em casa e tinham filhos aos 19 anos. A quebra demográfica é dramática, do ponto de diminuição da população activa, mas também resulta da melhoria das condições de vida das mulheres", sublinha.

A habitação é um dos maiores problemas para as famílias, sobretudo os casais jovens, com a Madeira a apresentar preços médios de compra e arrendamento muito elevados.

“Neste momento, estamos a investir 128 milhões de euros do PRR na construção de 613 habitações, em todos os concelhos, para os casais jovens que estão prontas até ao fim do ano. Até 2026, nesta modalidade de renda acessível a casais jovens, vamos ter mais 200", informa.

Miguel Albuquerque espera que, "logo que o Governo entrar em funções", seja possível "lançar um conjunto de projectos que estão prontos para a habitação cooperativa e a custos controlado que vão colocar no mercado habitações a preços 30 a 35% inferiores e todas as modalidades de apoio para aquisição".

Luísa Gomes, directora pedagógica do infantário 'Pegadas Janotas' considera esta era uma necessidade da Camacha e destaca o facto de haver uma procura crescente por este estabelecimento de ensino que neste momento recebe 78 crianças. No próximo ano lectvio deverão abrir mais duas salas.