PS promete melhor acesso à habitação

O Partido Socilista-Madeira (PS/Madeira) prometeu, esta tarde, numa acção de contacto com a população, na zona da Ajuda, melhor acesso à habitação para os madeirenses, com Sancha de Campanella a assumir o problema como uma das prioridades da candidatura do PS às Eleições Legislativas Regionais, de 26 de Maio.

Na ocasião, a candidata, acompanhado de Paulo Cafôfo, cabeça-de-lista, criticou a governação do PSD, que em 50 anos de poder não terá sido capaz de implementar as medidas que o PS entende serem as necessárias para garantir habitação condigna aos madeirenses.

Entre as medidas concretas apontadas esta tarde, destaque para a criação de uma garantia pública para o financiamento do crédito à habitação, destinada a cidadãos até aos 40 anos que pretendam adquirir a primeira casa. Esta medida visa permitir que consigam obter um financiamento bancário de 100%, sem que tenham de dar a entrada inicial.

“Consideramos que esta é uma solução da maior importância para os jovens e para as famílias da classe média”, referiu Sancha de Campanella, lembrando que estas são as duas franjas da população que mais sentem dificuldades e que, em muitos casos, estão mesmo impedidas de comprar casa.

“Cada vez mais, vemos os preços das habitações a disparar – sendo a Madeira a região com os valores mais elevados, a seguir a Lisboa –, o custo de vida a aumentar e os madeirenses continuam com os rendimentos mais baixos do País”, observa a socialista, vincando que a solução preconizada pelo PS visa, precisamente, ir ao encontro das necessidades destas pessoas.

A candidata lembrou, ainda, que, se não fossem as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a acção do Governo Regional em termos de habitação tinha sido quase nula e adianta que, além da garantia pública para o financiamento, é também objetivo do PS celebrar contratos-programa com as autarquias para a construção de mais habitações a custos controlados, bem como, ainda, requalificar o edificado existente.