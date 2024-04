Albuquerque promete mais 16 mil cirurgias por ano para reduzir listas de espera

O presidente do Governo Regional assegura que a Região está presentemente capacitada de meios materiais e humanos para realizar mais 16 mil cirurgias por ano. A garantia foi assumida quando confrontado com as recentes denúncias relacionadas com as intermináveis listas de espera na Saúde.

Miguel Albuquerque lembra que está em curso um “reforço das cirurgias” na chamada lista de espera que resulta de um investimento de “mais 9 milhões de euros” que o Governo Regional canaliza para a área da Saúde.

“Esforço de investimento substancial no sentido de recuperarmos essas listas de espera”, arriscando afirmar “vamos conseguir realizar mais 16 mil cirurgias por ano” que nas contas do presidente significam “mais de 36 cirurgias por dia”.

Atribui este compromisso de ‘esvaziar’ as listas de espera ao “esforço que tem sido feito não só pelo governo, mas também pelos profissionais de saúde com esforço, dedicação e competência”, enalteceu, à margem de visita ao Hospital da Luz Clínica da Carreira.

Sobre as denúncias e criticas que têm vindo a público com alguma frequência relacionadas com as listas de espera, classifica-as de “demagogia para receber votos”.

De resto, elogiou o investimento do Grupo Luz Saúde, apesar de reiterar que o sector privado complementa o público. “Os sistemas são complementares mas o sistema público deve continuar a ser objecto de investimento no sentido de garantir capacidade de resposta à população em geral”, afirmou.

Reforçou este posicionamento, ao assumir-se “defensor de um sistema público de saúde de primeira categoria, de excelência, na prestação de cuidados de saúde. Por isso é que estamos sempre a investir”, concretizou.