PDM favorece a renda acessível? A grande mentira do Funchal!

Ao distinguir as propriedades que se pode construir e aquelas que não se pode, o Município interfere no valor relativo dos terrenos abrindo espaço para a corrupção, à escassez e interfere nos chamados mercados, e mais grave, esquece os direitos do cidadão a uma habitação condigna conforme determina a Constituição da República.

Segundo o DN o Funchal lidera a escalada dos preços das rendas . Noutro artigo em 2 abril 2024 afirma-se que comprar casa custa 2954 euros /m2 e mais adiante é referido que a taxa de sobrelotação das casas cresceu 139% em 3 anos !

Pasme-se com as declarações daquele governante (que pagava menos IMI pela sua mansão que um desgraçado paga pela sua habitação social) e que mandou a bocarra de que até ao fim do ano teríamos renda acessível …

Ainda bem que a revolução sem sangue de Abril, acabou com a censura e temos imprensa livre e responsável, embora estejamos sujeitos a tanta propaganda, que por vezes até os ateus acreditam em Deus. A nossa cidade deve ser para todos, todos, como é apanágio do Papa Francisco e não para os especuladores imobiliários.

Há dias o Engenheiro Pedro Fino afirmou que os engenheiros queriam mais obras e que os colegas colocam os interesses do povo em primeiro lugar . Seria bom que assim fosse, mas eu, discordo da citação, que eu gostaria que fosse verdade.

Vamos ao que interessa, depois desta entrada. Porque razão aquele terreno lá para as bandas das Romeiras, trocado com aumento de capacidade construtiva do Savoy (negócio ruinoso da CMF) está às moscas e não se constrói habitação para o povo sofredor? E outro terreno público na zona das Romeiras que não foi jardim nem habitação. Que diz o município do funchal ?

Em São Martinho, a maior freguesia da Madeira ,e ,a mais burguesa, por que razão no Pico de São Martinho mantém-se aquele atentado ambiental e as buraqueiras no Pico e não se constrói habitação para o povo, já que no Pico da Cruz temos a Habitação para gente fina.

E que é feito daquele Projeto enorme cuja maquete esteve ali no Fórum Madeira e que tratava da urbanização em parte da zona do Areeiro?

Que precisa a CMF para comprar aqueles terrenos nos Piornais junto ao Centro Mar e aí construir habitação a preços controlados e os equipamentos coletivos previstos no Plano do Amparo?

Há tanto terreno por aí disponível para a Habitação e a pesar das verbas da Bazuca, não usadas pouco se faz.

E as zonas de recuperação urbana no Centro da Cidade, e as zonas altas que toda a gente que governou o Funchal, só se lembra na campanha eleitoral, doseando a pílula com a poncha o bolo do caco e espetada. Que é feito do plano de urbanização dos Socorridos, da Vila Giorgio, do Plano do Castanheiro? E da desgraça do PU São João e sua ligação ao plano do Infante? E os planos das zonas altas de Sto. António, São Roque, São Gonçalo? Que medidas para as áreas de São Pedro identificadas à tanto tempo e sem medidas concretas para a resolução dos problemas existentes. Que fazer aos prédios do governo ou municipais a cair aos bocados?

Que medidas estão previstas para resolver o problema de cerca de 15% das Habitações estão desabitadas porque as pessoas têm medo de as alugar?

A revisão do PDM não está na ordem do dia para o povo: as pessoas precisam de habitação agora e não daqui a 15 anos quando tivermos o novo PDM. A revisão em curso serve sim os interesses dos que compram terreno a pataco e mais tarde esses terrenos serão vendidos a milhão.