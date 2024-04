Albuquerque não comenta a "inaceitável" opinião de Jardim

"Não tenho nenhum comentário" foi a resposta de Miguel Albuquerque ao ser confrontado com o que dissera ontem o antigo presidente do Governo e do PSD/M, que considera inaceitável um acordo entre PSD e Chega na Madeira.

O antigo presidente do Governo Regional e presidente honorário do PSD/M diz ser inaceitável um acordo do Partido com o Chega. "Nem o Chega é aceitável, nem os comunistas são aceitáveis. É preciso que os portugueses não caiam no logro. Não há extremismos bons", afirmou Alberto João Jardim, quando questionado pelos jornalistas sobre se seria aceitável um acordo entre o PSD e o Chega na Madeira.

O dirigente histórico do PSD falava em Ponta Delgada, nos Açores, à margem de uma conferência sobre os 50 anos do 25 de Abril, organizada pela Câmara de Ponta Delgada.