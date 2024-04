Gratuitidade do ensino e valorização da carreira docente garantidas pelo PS-M

A gratuitidade do ensino e a valorização da carreira docente são dois dos compromissos assumidos pelo PS-Madeira para a área da Educação e que foram hoje reafirmados por Rui Caetano, aquando de uma reunião da candidatura socialista às eleições legislativas regionais com o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira.

"O candidato assegurou que, se o PS for Governo na Região, os manuais escolares e a alimentação serão gratuitos para todos os alunos até ao 12.º ano e que as creches serão igualmente gratuitas para todas as crianças. Para além disso, adiantou que os alunos madeirenses que frequentam o ensino superior deixarão de pagar propinas, sendo estes custos assumidos pelo Governo Regional", refere o partido através de uma nota de imprensa.

"No tocante à carreira docente, os socialistas ouviram as preocupações do sindicato e deixaram a garantia de que, com o PS a governar a Região, serão eliminadas definitivamente as quotas para aceder aos 5.º e 7º escalões e que serão vinculados todos os professores com três anos de contrato", acrescenta.

Rui Caetano deu também conta da necessidade de negociar um novo modelo de avaliação para os professores, que seja mais justo e mais gratificante, e de contratar mais pessoal não docente para as escolas.