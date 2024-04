Encontro é “um momento de valorização das bandas”

O 39.º Encontro de Bandas começou, hoje, na vila da Ribeira Brava.

Durante dois dias, o evento junta 12 bandas filarmónicas regionais para um tributo a talentosos músicos e maestros que integram estes agrupamentos musicais.

No arranque deste espetáculo que se prolonga até amanhã, Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava (em substituição de Ricardo Nascimento que suspendeu o mandato por ser candidato às eleições regionais de Maio) referiu que a continuidade do evento é importante para “promover a cultura e a música tradicional, fomentar o intercâmbio cultural entre as bandas, estimular o convívio e o espírito de união entre os seus elementos, incentivar aprendizagens e aperfeiçoar as performances”.

O autarca olha para este encontro como “um momento de valorização das bandas” pelo “trabalho cultural, educativo, formativo e social que desenvolvem”, sendo exemplos da preservação das tradições e da cultura musical que vão passando de geração em geração.

Hoje, cada banda municipal contribui para a dinamização cultural da sua localidade.

Não há arraial sem banda filarmónica, mas a verdade é que estes agrupamentos têm mostrado inovação, crescimento e ousadia, apostando em sonoridades, arranjos e estilos musicais diferentes e com um toque de modernidade". Jorge Santos

O presidente da Câmara destacou o importante papel das bandas enquanto escolas formativas e geradoras de talentos na música.

Congratulou as bandas municipais pelo esforço em “manter viva” a cultura das filarmónicas e felicitou a “aposta na renovação” através de jovens músicos que garantem a continuidade deste projecto.

O encontro de hoje juntou a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, Banda Distrital do Funchal – Os Guerrilhas, Filarmónica do Faial, Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, Banda Municipal de Santana e Banda Municipal da Ribeira Brava.

Amanhã, a partir das 15h30, actuam a Banda Recreio Camponês, Banda Municipal de Santa Cruz, Banda Orquestral de Câmara de Lobos, Banda Municipal de Machico e Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses que vai actuar com a cantora Cristina Barbosa.