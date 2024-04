Chega defende valorização da carreira de enfermagem

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira esteve reunido com a Associação Nacional de Enfermeiros (ANE), num encontro onde assumiu a intenção de defender a valorização da carreira de enfermagem.

Em nota de imprensa hoje enviada à comunicação social, o grupo parlamentar do Chega procurou, acima de tudo, ouvir as reivindicações do sector e inteirar-se dos vários desafios que, no momento actual, condicionam o exercício da carreira profissional dos enfermeiros, entre os quais discrepâncias nas tabelas salariais.

"Estamos a falar de uma organização que promove um número importante de objectivos, entre os quais a promoção da dignificação da profissão, a defesa do Estatuto do Enfermeiro, a colaboração com outras organizações de profissionais de saúde, a fomentação de estudos específicos respeitantes à educação e ao exercício profissional e a realização de acções de formação, numa perspectiva de prestigiar a actividade do enfermeiro", referiu a deputada Magna da Costa, vice-presidente da bancada parlamentar do Chega e porta-voz da reunião, que sublinhou a importância da missão da ANE e o contributo que faz para a defesa da profissão.

Magna da Costa destaca que "os profissionais de saúde devem ser valorizados" e "nesse sentido, o CHEGA reconhece que esta é uma sua actividade profissional de desgaste e irá lutar na assembleia por medidas concretas que visem a melhoria real da carreira especial de enfermagem, incluindo a revisão da tabela salarial, a necessidade de contratação de mais profissionais, a abertura de concursos anuais de especialistas e a criação de equipas multidisciplinares de intervenção e resposta à população".

Segundo Magna da Costa, "em vez de prometer mundos e fundos, o governo regional deveria analisar com humildade os motivos pelos quais os jovens que se formam em enfermagem abandonam a Região, fazendo muito mais para que a sua profissão seja reconhecida e valorizada, algo que faria com que não imigrassem para outros países em busca de melhores condições laborais e profissionais".

A Associação Nacional de Enfermeiros é uma organização de âmbito Nacional que tem por finalidade defender os valores sociais, culturais, éticos, técnicos e humanos da profissão de enfermagem, visando participar na melhoria dos cuidados de enfermagem a todos os níveis de prevenção e a todos os clientes independentemente da sua condição pessoal ou social.