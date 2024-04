Próximas eleições serão teste à união do PSD/M

“As próximas eleições serão um teste à nossa união, um teste à nossa capacidade de continuar a liderar”. A conclusão é de Maurício Ornelas, mais um entre as mais de duas dezenas de oradores que desde as 15 horas têm preenchido o Congresso Regional do PSD/M.

O militante social-democrata aproveitou a oportunidade não apenas para apelar à convergência, mas também ao empenho de todos. Avisa que não basta aparecer em vésperas de eleições para pousar para a fotografia no dia da grande arruada para parecer e merecer os ‘louros’ da vitória. Reparo entendido como indirecta à facção de Manuel António Correia, que na campanha das últimas eleições Legislativas Nacionais apareceu unida à campanha do PSD/M liderada por Miguel Albuquerque.