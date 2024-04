Eleições no Congresso do PSD/M com 62,7% de votantes

A votação para a eleição, este domingo de manhã, da Mesa, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição do PSD/M, no Congresso Regional deste fim-de-semana, registou uma adesão de 62,7% dos delegados com direito de voto – votaram 511 dos 815 inscritos.

Já as candidaturas únicas à Mesa, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição do PSD/M foram eleitas com mais de 80% dos votos válidos.

Rui Abreu, o recandidato a presidente do Conselho de Jurisdição foi, entre os ‘cabeça de lista’, o mais votado com 82,58% (422 votos), havendo ainda a registar 72 votos nulos e 17 votos em brancos.

Com menos 7 votos, o recandidato João Cunha e Silva foi reconduzido na presidência da Mesa do Congresso com 81,2% dos votos (415), havendo ainda a registar 79 votos nulos e 17 em branco.

O menos votado foi o Conselho Regional, lista liderada por Guilherme Silva, tendo obtido 80,82% dos votos (413). Nesta eleição repetiram-se os 17 votos em branco, sendo considerados nulos 81 votos.