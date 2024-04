Nadador Diogo Cancela diz que prata é "grande conquista" e quer mais pódios

O português Diogo Cancela classificou hoje como "uma grande conquista" a prata conseguida nos 100 metros mariposa S8 dos Europeus de natação paralímpica, e assumiu a vontade de lutar por mais uma medalha nos 200 estilos.

"É uma grande conquista, já tinha ficado em quarto lugar algumas sete ou oito vezes em europeus, estou mesmo muito contente", disse Diogo Cancela, no final da prova, que conclui com o tempo de 1.04,84 minutos, ainda aquém do seu recorde nacional da distância (1.04,30).

O nadador do Louzan Natação considerou que o trabalho nos Europeus, que decorrem no Funchal, "ainda não está feito", lembrando que a sua prova principal é a dos 200 metros estilos, distância na qual tem uma medalha de prata e uma de bronze em Mundiais.

"Agora vou descansar, para na sexta-feira estar no meu melhor, vou lutar pelas medalhas", assegurou Diogo Cancela, que não tem o braço direito.

O nadador português, de 21 anos, referiu que a prata conquistada hoje "é um bom indicador para os Jogos Paralímpicos Paris2024", competição na qual tem presença praticamente assegurada, mas lembrou que "é preciso continuar a trabalhar".

"A final de hoje foi dura, e ainda por cima o italiano que ganhou tem os dois braços", afirmou o nadador paralímpico português que concluiu a 1,64 segundos do vencedor, o transalpino Alberto Amodeo (1.02,57).

Na segunda posição, com o tempo de 1.03,65 concluiu o chinês Ting Li, autorizado a participar por se tratar de uma competição Open, e por isso aberta a nadadores não europeus, mas que ficou fora da atribuição de medalhas continentais.

O espanhol Inigo Sanz Llopis terminou na quarta posição (1.06,06), mas ficou com a medalha de bronze.

Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado, na Madeira, juntam 427 atletas - entre os quais sete portugueses -, oriundos de 51 países.