IFCN limpa espécies invasoras no Caminho das Ginjas

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a intervir, com carácter de urgência, no Caminho das Ginjas, em aproximadamente oito mil metros de extensão, de modo a garantir a acessibilidade para prevenção dos incêndios florestais e o controlo da propagação de espécies invasoras no seio da floresta Laurissilva.

A secretária Regional de Agricultura, Rafaela Fernandes, refere que esta intervenção surge no contexto da Estratégia de Defesa da Floresta Contra Incêndios e da aplicação das medidas preconizadas no Plano de Ação de Defesa da Floresta Contra Incêndios, "impondo-se beneficiar e operacionalizar a rede viária florestal para este fim, com a limpeza de infestantes que invadiram o Caminho das Ginjas", acrescentando que esta estará sob vigilância da polícia florestal e com contenção na circulação.