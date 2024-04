Pinto da Costa mantém Sérgio Conceição e Pepe se for reeleito

O treinador Sérgio Conceição e o futebolista Pepe têm contratos assinados para renovarem com o FC Porto, caso Pinto da Costa ganhe as eleições de sábado, revelou hoje o presidente e recandidato a um 16.º mandato seguido.

"O Sérgio Conceição vai continuar comigo, ponto. Se tenho essa garantia? Claro, senão não dizia nem podia estar a dizer isso. Se eu vencer as eleições, o Sérgio Conceição vai continuar. O Pepe, que é um jogador de grande utilidade, tem contrato assinado comigo para mais um ano, mas pediu-me para metê-lo na Liga só depois das eleições", garantiu.

Pinto da Costa, de 86 anos, falava à comunicação social em Espinho, antes de participar num jantar comemorativo do 42.º aniversário da sua primeira de 15 tomadas de posse na liderança portista, em 23 de abril de 1982, a quatro dias das eleições dos órgãos sociais.

"O Pepe assinou um contrato em que se, eu continuar como presidente, ele continuará a jogar. Senão, ele terá de conversar com quem vier [a ser eleito] para ver se continua ou não", acrescentou, numa situação com contornos semelhantes aos de Sérgio Conceição.

Recordista de jogos, vitórias e conquistas no comando do FC Porto, que já orienta desde 2017/18, o treinador, de 49 anos, sagrou-se campeão nacional em 2017/18, 2019/20 e 2021/22 e renovou pela última vez há três anos, estando ligado aos 'dragões' até junho.

Sérgio Conceição tinha sido contratado por Pinto da Costa para suceder a Nuno Espírito Santo no verão de 2017, regressou ao clube no qual terminou o seu percurso formativo e arrebatou cinco troféus em duas passagens pelo conjunto principal (1996-1998 e 2004).

O defesa central internacional português e capitão Pepe, de 41 anos, também atuou em dose dupla (2004-2007 e desde 2019) pelo FC Porto, com o qual tinha renovado contrato há precisamente um ano por mais uma temporada, acumulando 17 golos em 290 jogos.

As experiências com os espanhóis do Real Madrid (2007-2017) ou os turcos do Besiktas (2017-2019) foram intercaladas pela conquista de quatro campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga pelos 'dragões' - fazia parte da equipa que venceu a Taça Intercontinental em 2004, mas não jogou na decisão.

Nascido em Maceió, no Brasil, Pepe já representa a seleção principal portuguesa desde 2007 e fecha o pódio de jogadores lusos com mais internacionalizações de sempre (136), num percurso distinguido pelas conquistas do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Pinto da Costa revelou as eventuais continuidades de Sérgio Conceição e Pepe poucas horas depois de o FC Porto ter oficializado a ativação da cláusula de compra do extremo Francisco Conceição, filho do treinador 'azul e branco', junto dos neerlandeses do Ajax.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá no sábado, entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.