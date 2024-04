Livre insta fiscalização e responsabilização ao "atentado" na Estrada das Ginjas

A candidatura do partido Livre às eleições Regionais de 26 de Maio, expressa o seu "repúdio à intervenção que foi feita à falsa fé na Estrada das Ginjas".

Em nota emitida, Marta Sofia, cabeça-de-lista da candidatura, considera que o projecto da Estrada das Ginjas "resultará na destruição de áreas de vegetação nativa, ameaçando a biodiversidade e comprometendo ecossistemas protegidos".

O Livre insta, através de uma queixa na União Europeia e comunicação à UNESCO, a fiscalização e a responsabilização "de quem autorizou o atentado".

"A construção desta estrada levará à fragmentação de habitats naturais e aumentará o risco de erosão do solo, além de contribuir para a poluição do ar e da água", critica, apontando que a recente intervenção "destruiu líquens endémicos, urzes arbóreas, faias, e outras plantas que fizeram parte do plano de reflorestação do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza".