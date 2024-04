PTP pede explicações sobre intervenção do IFCN no Caminho das Ginjas

O PTP pede explicações à Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente relativamente à intervenção de limpeza do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) no Caminho das Ginjas. “Segundo as fotografias e denúncias que tem chegado ao PTP, estão a abrir uma estrada e a terraplanar o terreno, sendo que suspeitamos que sobre o cubro de uma acção de limpeza e de combate aos incêndios estão a abrir a estrada que pretendiam asfaltar no Caminho das Ginjas”, explicou Raquel Coelho.

"PTP quer saber se o Governo está a levar avante o projecto de asfaltarem da Estrada das Ginjas pela porta do cavalo e questiona o PAN que ainda não se pronunciou sobre o assunto", remata.