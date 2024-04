"Governantes desprezam" população do Rochão, lamenta a CDU

A CDU realizou hoje uma iniciativa política regional sobre as injustiças sentidas na Madeira. O dirigente Duarte Martins referiu que "na Camacha, nomeadamente, no Rochão, os governantes desprezam as populações e não fazem com que o investimento público responda aos problemas dos mais carenciados".

Um dos exemplos mais gritantes da forma como os governantes desprezam as populações mais periféricas é o caso da zona do Rochão, entre o Caminho José Barreto e o Caminho Pedro Barreto, onde as populações ficam marginalizadas, em grande isolamento geográfico e social, porque lhes é negado o investimento público em infraestruturas indispensáveis". Duarte Martins

E acrescentou: "Nestes lugares, como é evidente na Camacha, como em tantos outros lugares, são escandalosas as diferenças. Na Madeira, abriu-se ainda mais o abismo entre ricos e pobres. Grande parte da população não tem beneficiado do crescimento económico. Por isso, há uma grande disparidade de oportunidades. A crescente desigualdade em muito de deve à injusta distribuição dos recursos existentes na Região".

Para a CDU, "nem as migalhas do desenvolvimento sobram para o povo da periferia. Nem as migalhas que caem da mesa dos senhorios do regime chegam até certas localidades".

Disse ainda que "a maioria parte do povo das periferias não beneficia das chamadas bazucas financeiras".

"Os dinheiros das bazucas dos dinheiros públicos, em vez de atenderem às urgências do povo das periferias, têm servido para satisfazer clientelas do regime", concluiu.