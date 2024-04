Live Brisk assinalam 25 de Abril com concerto em Machico

Na próxima quarta-feira, 24 de Abril, o Auditório do Forum Machico irá receber, pelas 21 horas, os Live Brisk para um concerto que pretende assinalar os 50 anos do 25 de Abril.

A iniciativa terá entrada livre e surge no âmbito da Programação das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril proposta pela Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia e do grupo 'Cidadãos por Machico - Terra de Abril'.

O município ao longo de todo o mês de Abril programou diversas actividades em torno da efeméride, tendo o seu ponto alto no dia 25, o tradicional hastear das bandeiras pelas 9 horas nos Paços do Concelho, seguindo-se da Corrida pela Liberdade, que sairá do Município de Santa da Cruz pelas 10 horas com destino a Machico.

O dia seguirá com a exposição 'Automóveis clássicos da Revolução de Abril', na Alameda dos Plátanos, e ainda com com saudações políticas, pelas 16 horas. O dia encerrará com o espectáculo Cantar Abril', pelas 17 horas no Largo do Município.