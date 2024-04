Exposição do projecto ART'THEMIS+ em Coimbra

No âmbito do Dia Internacional das Mulheres e da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, o projecto da UMAR ART’THEMIS+ apresenta a exposição ART´THEMIS MAIS IGUALDADE.

"Nesta exposição estão exibidos produtos artísticos desenvolvidos por grupos-turma do jardim-de-infância e dos 1º e 2º ciclos de várias escolas dos distritos de Braga, Coimbra, Porto e da Região Autónoma da Madeira", explica a UMAR através de uma nota de imprensa.

"Os 30 produtos artísticos apresentados são resultados criativos de reflexões das crianças sobre uma sociedade baseada na igualdade e na liberdade de todas as pessoas", acrescenta.

E conclui: "A equipa da Madeira esteve presente em representação das 6 turmas do 1º e 2º ciclos da Região, na inauguração da exposição na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, onde estará patente até dia 26 de Abril, seguindo depois para outros locais do país".