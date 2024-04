“Temos todos de acreditar neste nosso projecto comum”

Rubina Leal foi a terceira oradora da tarde, com uma intervenção a apelar à união dos sociais-democratas. “Temos todos que acreditar neste nosso projecto comum”, afirmou. E reforçou: “Acreditar no projecto, acreditar na liderança”.

Num Congresso com ‘muito ruído’ no fundo da sala, onde os congressistas presentes estão mais entretidos em conversar que em ouvir os prelectores, Rubina Leal aproveitou assegurar um Partido com “toda a motivação e convicção e também com a humildade de vencer”. Avisou que “o maior adversário [do PSD] não é o populismo. O maior perigo é o visionismo, a descrença, a desconfiança”, afirmou. Teceu ainda críticas ao JPP.