Uma vítima mortal em acidente junto à ponte nova de Portimão

Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional (EN) 125, junto à ponte nova de Portimão, provocou hoje de manhã uma vítima mortal, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente teve lugar no sítio de Companheira, perto da ponte nova sobre o rio Arade, no distrito de Faro, tendo provocado a morte de uma mulher de 58 anos, disse a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Segundo a mesma fonte, o acidente causou ainda ferimentos ligeiros em dois homens, um de 55 anos e outro de 75.

O alerta foi dado às 09:01 e ao local acorreram 21 operacionais e nove veículos das forças de emergência.