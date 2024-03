Duas pessoas resgatadas com vida depois de queda de ponte em Baltimore

Duas pessoas foram resgatadas com vida das águas do rio Patapsco, em Baltimore (norte dos Estados Unidos), onde esta madrugada desabou uma ponte metálica de 2,5 quilómetros de comprimento após a colisão de um navio cargueiro.

Segundo o chefe dos bombeiros da cidade, James Wallace, uma das pessoas resgatadas saiu ilesa e recusou tratamento, enquanto a outra foi levada para um hospital em estado grave.

O acidente, que aconteceu cerca da 01:30 locais (05:30 em Lisboa) deixou pelo menos 20 pessoas desaparecidas, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros.

Os desaparecidos deverão ser condutores ou passageiros dos veículos que atravessavam a ponte Francis Scott Key, já que a empresa proprietária do navio garantiu que nenhum dos tripulantes ficou ferido.

"Todos os membros da tripulação, incluindo os dois pilotos, foram encontrados e nenhum ferimento foi relatado", disse a Synergy Marine Group, em comunicado publicado na sua página da internet.

Quando as agências de socorro receberam o alerta de que uma embarcação que saía de Baltimore tinha atingido um pilar da ponte e causado o seu desmoronamento, vários veículos estavam a circular e terão caído ao rio.

As autoridades admitem ter algum receio pelo que possa ter acontecido aos restantes desaparecidos já que as temperaturas em Baltimore estão "muito baixas", o que aumenta o risco de hipotermia.

A colisão já foi classificada como um acidente, tendo o comissário da polícia de Baltimore, Richard Worley, adiantado que não há indícios de terrorismo ou de que a ponte tenha sido atacada propositadamente.

Ainda assim, as autoridades estaduais e federais estão a investigar as causas do acidente em conjunto com a empresa dona do navio.

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.