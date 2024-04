Confraria Enogastronómica participa no Festival do Picadillo e do Sabadiego

A Confraria Enogastronómica da Madeira vai participar no Festival do Picadillo e do Sabadiego em Noreña, no principado espanhol das Astúrias. O evento terá lugar de 20 a 22 de Abril. A pariticpação tem como intuito divulgar a Madeira e participar no XXX Gran Capítulo de la Cofradía de Damas e Caballeros del Sabadiego.

Noreña é a capital dos produtos de charcutaria das Astúrias, com uma grande tradição na produção de produtos cárneos, especialmente aqueles derivados do porco. Todas as primaveras, o município em colaboração com a confraria local organiza o referido festival, coincidindo com a festa de San Marcos, padroeiro dos talhantes.

Este evento com origem em 1988, é dedicado ao picadillo é um dos pratos tradicionais da região e aos sabadiegos, enchidos típicos feitos de sangue, carne magra e cebola, foi agraciado com a distinção de Interesse Turístico do Principado das Astúrias.

A Confraria Enogastronómica da Madeira está ultimar o seu Grande Capítulo que terá lugar na Região, de 25 a 28 de Abril, tendo já confirmada a participação de mais de uma centena de confrades de vários países, nomeadamente do Brasil, Montenegro, Holanda, França, Espanha e Portugal continental.