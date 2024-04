Faleceu Rui Nepomuceno

Faleceu hoje Rui Firmino Faria Nepomuceno, advogado, politico e historiador madeirense aos 87 anos de idade.

Nascido a 10 de Maio de 1936, na freguesia de Santa Maria Maior da cidade do Funchal foi um dos mais reconhecidos madeirenses na sua área de actividade, tendo estado durante décadas ligado à actividade partidária do Partido Comunista Português na Madeira.

No seu próprio blog, ainda online, mas sem actividade desde 2010, Rui Nepomuceno traçava o seu próprio perfil: "Sendo filho do industrial e dirigente desportivo João Nepomuceno e de Maria da Paixão de Faria Nepomuceno. Em 2009 foi agraciado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique; e em 2010 foi agraciado com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados."

A notícia da sua morte foi feita pelo presidente do Governo Regional da Madeira, que no seu perfil pessoal no Facebook publicou uma foto conjunta.

"Foi com grande tristeza que soube do falecimento de Rui Nepomuceno. Uma grande perda para a Região, a deste grande advogado, político, autor e historiador que dedicou a sua vida à defesa das causas em que tanto acreditava. À família e amigos que deixa, os meus mais profundos sentimentos", escreveu Miguel Albuquerque.