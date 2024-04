Grupo Barceló investe mais de 50 milhões em mais dois hotéis na Madeira

O Barceló Hotel Group, que já tinha dois hotéis, dos mais recentes na Madeira, acaba de anunciar, oficialmente, a aquisição e renovação de uma unidade existente no Funchal, bem como a construção de um novo hotel junto ao Mercado dos Lavradores, operações que envolvem um investimento de mais de 50 milhões de euros.

Numa nota enviada esta manhã, o grupo de origem espanhola, revela que "continua com os seus planos de expansão na Madeira e anuncia a abertura de dois novos hotéis no Funchal, a capital da ilha". Assim, "a cadeia hoteleira anuncia a aquisição de duas unidades hoteleiras que, após a construção e renovação completa das suas instalações, com um investimento estimado de mais de 50 milhões de euros, terá um impacto positivo na economia da ilha com a criação de 300 novos empregos".

Assim, "a companhia tem previsto começar a operar o hotel Quinta Funchal Palace Garden, anteriormente conhecido como Quinta das Vistas Palace Gardens, a partir do próximo mês de Junho. Este hotel histórico do Funchal conta com uma magnífica localização com vistas panorâmicas da cidade, do Oceano Atlântico e da bela paisagem natural da ilha", anuncia. Esta informação já havia sido noticiada pelo DIÁRIO a 5 de Março último.

Formação profissional desespera por dinheiro Escolas privadas estão em sufoco financeiro e as públicas a acumular dívidas. Formadores, alunos e fornecedores não têm recebido qualquer valor. Linha de crédito criada pelo Governo Regional sem resposta em tempo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 05 de Março.

"Uma vez aprovado o projeto definitivo de reabilitação do edifício, serão encerradas as suas portas para a renovação completa de todas as suas instalações", calcula. "O objetivo do grupo hoteleiro Barceló é reposicionar o edifício emblemático e torná-lo num dos melhores hotéis 5 estrelas do Funchal. O novo hotel, cuja abertura está prevista para 2026, será comercializado com a marca Royal Hideaway e será uma referência da alta gastronomia na ilha, alinhado com o posicionamento da marca. Atualmente, o grupo hoteleiro Barceló é a cadeia hoteleira com o maior número de reconhecimentos gastronómicos em Espanha, com 7 estrelas Michelin e 9 Soles Repsol, em vários dos seus hotéis Royal Hideaway nas Ilhas Canárias, Granada e Huesca", afiança.

Por outro lado, a cadeia hoteleira "construirá um novo hotel no centro histórico de Funchal, junto ao Mercado dos Lavradores, cuja inauguração está prevista para o final de 2025. O novo estabelecimento terá 4 estrelas e será comercializado com a marca Occidental", anuncia.

"Após o investimento de 50 milhões de euros na aquisição e renovação dos dois novos hotéis, o grupo Hoteleiro Barceló confirma o seu compromisso com a Madeira, gerando um impacto positivo no desenvolvimento económico e social da ilha através da criação de mais de 300 empregos diretos e indiretos, e através da colaboração com fornecedores locais", assegura.

Assim, "com a incorporação destes dois novos alojamentos, o grupo hoteleiro Barceló consolida a sua presença na Madeira com quatro hotéis, e com as suas quatro marcas: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resort e Allegro Hotels", conclui a nota.