Trânsito congestionado à custa de viatura avariada e acidente

Uma viatura avariada está a causar um forte constrangimento na subida para a Cancela na Via Rápida. Esta situação arrasta-se há cerca de uma hora, com todas as viaturas que estão a circular no sentido Machico - Ribeira Brava a terem de abrandar e, em marcha lenta, contornar a viatura.

Print tirado pelas 7h40. Foto Google Maps

A dupla fila estende-se já por cerca de de 4 km no sentido ascendente, o que também 'ajuda' a aliviar o tráfego automóvel desde a Cancela para chegar ao Funchal até ao nó de Pestana Júnior.

Onde também está difícil circular é na zona dos Viveiros, tanto na Via Rápida (sentido Ribeira Brava - Machico) como já estrada da Fundoa, sendo que aqui, mais recente, trata-se de um acidente que está a causar forte congestionamento.

Desconhecemos as causas e consequências para o ou os envolvidos deste acidente ocorrido ao km 16.7.