Baltazar Dias recebe festival 'Transborda'

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, a 27 e 28 de Abril, o 'Mono-no-aware', de Rafael Alvarez, um espectáculo que tem co-apresentação do Transborda/Casa da Dança. No sábado, está agendado para as 21 horas; no domingo será às 16 horas.

'Mono-no-aware' (物の哀れ), o ‘pathos das coisas’, é um termo japonês dificilmente traduzível por ‘uma empatia para com as coisas’ ou ‘uma sensibilidade especial para com as coisas efémeras’.

Na literatura clássica e poesia japonesa, refere-se ao ideal estético do mono-no-aware, que implica uma sensibilidade particular de consciência e capacidade de resposta para alguma coisa, um objeto inanimado ou mesmo um ser vivo, ou uma resposta emocional sobre uma pessoa.

Este projecto coreográfico interpela e convoca diferentes materiais imagéticos e poéticos, partindo deste lugar de memória e evocação, e simultaneamente de aceitação e contemplação do tempo presente e da sua transitoriedade.

Um corpo nostálgico que se desequilibra entre dois filtros temporais e duas realidades, o passado, o presente e uma ideia de futuro. As imagens morrem em palco e são levadas para fora dele? Se um corpo não se dissolvesse, não desaparecesse como nevoeiro, as coisas perderiam o poder de nos mover?”.