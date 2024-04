Festival do Atlântico posto a concurso por 298 mil euros

O Governo Regional fez publicar, hoje, o anúncio do concurso público para a realização dos espectáculos piromusicais e circenses Inseridos no Festival do Atlântico 2024. A Região está disposta a pagar até 298 mil euros pelo evento.

Trata-se de um concurso de concepção estando previsto que à melhor proposta seja adjudicada a realização do evento (concurso para as ideias e, na sequência disso, ajuste directo para a realização).

Os espectáculos piromusicais a concurso deverão ocorrer nos dias 1, 8 e 15 de Junho.

Os restantes espectáculos previstos, no caderno de encargos, serão: dia 7 de Junho – Machico; dia 22 de Junho – Funchal; dia 23 de Junho – Porto santo.

Os espectáculos circenses realizar-se-ão nos dias 21, 22 e 23 de Junho.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria regional do Turismo e Cultura.