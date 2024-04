Madeira Rum Festival decorre até 21 de Abril na Placa Central

A Placa Central da Avenida Arriaga acolhe, de 16 a 21 de Abril, o Madeira Rum Festival, iniciativa que é da organização do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Serão seis dias de Festival dedicados ao Rum da Madeira, onde os visitantes serão surpreendidos com uma dinâmica de acções e momentos, que variam entre provas e masterclasses de Rum da Madeira, a par da animação musical (com bandas regionais).

De destacar a realização de um concurso de cocktails com Rum da Madeira, que acontecerá a 17 de Abril, entre as 18h30 às 20h, com barmen convidados por cada um dos produtores.

Tal como tem sido habitual, o Festival contará com a presença de diversas personalidades nacionais e internacionais, referências no universo do rum, entre os quais empresários, distribuidores e embaixadores de rum.