Porto Santo com ligações aéreas até Setembro

A ligação entre a Madeira e Porto Santo voltou a ser prorrogada, agora até Setembro.

Será pela sexta vez que a Binter torna a assegurar a conexão com obrigação de serviço público que ‘caducava’ esta segunda-feira, dia 22 de Abril - após essa data não era possível reservar viagem entre as duas ilhas na plataforma on-line da companhia.

Este é um dossiê que se arrasta desde Dezembro de 2021, altura em que o Governo da República lançou um novo procedimento concursal internacional para a concessão desta ligação inter-ilhas.

Entre as empresas concorrentes - além da Binter - figurou a Sevanair, companhia que decidiu recorrer à via judicial para impugnar o concurso. Segundo consta, de acordo com o júri do concurso, a proposta da empresa portuguesa entrou fora de prazo, questão que ainda estará a aguardar por solução nos tribunais.

Em resumo, o Governo da República, tal como já acontece desde 2022, voltou a prorrogar a concessão da linha à Binter - companhia espanhola que opera entre os céus da Madeira e Porto Santo desde 2018.