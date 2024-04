Bernardo falha e Manchester City acaba eliminado nos penáltis pelo Real

O Manchester City, detentor do título, despediu-se hoje da Liga dos Campeões de futebol nos quartos de final, com Bernardo Silva a falhar um dos penáltis que ajudou ao triunfo do Real Madrid no desempate (4-3).

Depois do 3-3 na primeira mão na capital espanhola, o segundo duelo também acabou empatado (1-1), obrigando ao desempate por grandes penalidades, com o internacional português a ser um dos 'vilões' dos 'citizens', assim como o croata Kovavic.

Quando ainda se jogava em Manchester, o Bayern Munique já tinha assegurado a passagem às meias-finais, também à custa de um emblema inglês, desta vez o Arsenal (1-0), com Raphaël Guerreiro em destaque nos bávaros.

Recordista da prova com 14 títulos, o Real Madrid alcançou a quarta presença seguida nas meias-finais da 'Champions' e vai agora defrontar o Bayern, outro 'colosso' europeu com seis taças no seu 'museu'.

O Manchester City acabou por falhar o objetivo de se juntar ao Real como únicas equipas a vencerem a Liga dos Campeões em duas épocas consecutivas, naquela que foi a terceira vez seguida que os dois emblemas se cruzaram na competição, depois de duas meias-finais.

Na última temporada, Bernardo foi herói na goleada caseira sobre o Real Madrid (4-0), assinando um 'bis', mas, praticamente um ano depois, passou a 'vilão' ao falhar de forma clara uma grande penalidade no primeiro desempate por penáltis numa eliminatória dos quartos de final da 'Champions' em 19 anos.

O Real Madrid foi a Manchester bem mais interessado em defender do que em atacar, mas, mesmo assim, num dos poucos remates que fez em 120 minutos, chegou à vantagem logo aos 12, pelo brasileiro Rodrygo.

A partir daí, os espanhóis abusaram do jogo defensivo, fechando praticamente a equipa toda junto à entrada da grande área, 'muralha' que os ingleses só conseguiram 'furar' aos 76 minutos, pelo belga De Bruyne.

Tudo se manteve igual no resto do tempo regulamentar e durante todo o prolongamento, com o Real claramente à espera dos penáltis, objetivo que acabou por ter sucesso.

Modric ainda falhou para os 'merengues', mas Bernardo Silva, com um remate à figura, e Kovacic acabaram por 'tremer' na marca de penálti, com Rüdiger a dar depois o golpe final.

Bernardo foi titular no ainda campeão europeu, assim como Rúben Dias, enquanto Matheus Nunes não saiu do banco.

Em Munique, Bayern e Arsenal entraram para a segunda mão também empatados, depois do 2-2 de Londres, numa eliminatória que acabou decidida por um golo de Kimmich, aos 63 minutos, num lance com assistência (e também insistência) de Raphaël Guerreiro, titular nos bávaros.

Os 'gunners', que tiveram Fábio Vieira como suplente não utilizado, já não sabem o que é estar nas meias-finais da 'Champions' há 15 anos.

Por seu lado, o Bayern continua 'vivo' naquele que é o seu grande objetivo da temporada, após o falhanço a nível nacional na Bundesliga e na Taça da Alemanha.

O outro duelo das meias-finais será entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Portugal fica assim com apenas cinco jogadores na mais importante prova europeia de clubes, com Guerreiro no Bayern Munique e Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain.