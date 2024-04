Há 20 anos teste de paternidade era muito concorrido na Madeira

Há 20 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de o teste de paternidade ser muito concorrido. Laboratório na Madeira recebia entre 6 a 7 pedidos de prova por mês, só de particulares.

A 17 de Abril de 2004, era noticiado que longe já iam os tempos em que quaisquer dúvidas sobre a paternidade eram esclarecidas através de uma prova testemunhal. Efectivamente, a Região desfrutava, desde 1999, de um Laboratório de Genética Humana (LGH), tutelado pelo Centro de Ciências Biológicas e Geológicas da Universidade da Madeira.

E era dessa forma, científica, que um grande número de madeirenses já recorria. De acordo com António Brehm, director do LGH, naquela altura, em média, eram cerca de seis a sete solicitações de particulares que o Laboratório recebia por mês.

O director explicava que era sobretudo o Ministério Público quem mais requisitava estes testes, seguindo-se, então, os particulares e, finalmente, a Vara Mista do Funchal e o Tribunal de Família e Menores. Dados que seguiam a tendência mundial e que, segundo António Brehm, comprovavam a teoria de que "um em cada dez casais desconfiam da paternidade".

Na notícia daquele Sábado, era ainda dado conta que o preço de cada exame pericial rondava os 1.400 euros, mas que até ao Verão, o LGH iria promover uma campanha para particulares, com uma redução de 200 euros, nesta que era a tabela mais baixa de todo o país.

REGIONAL - Passe gratuito para idosos chumbado pelo PSD

Os transportes públicos terrestres foram o grande tema da sessão plenária, que se tinha realizado na parte tarde do dia anterior, na Assembleia Legislativa Regional. Nada menos do que três partidos da oposição (PS, CDS/PP e PCP) levaram três projectos de resolução a plenário, ainda que no final a maioria "laranja" os tenha chumbado a todos "sem apelo nem agravo".

Curiosamente, um dos projectos de resolução já tinha sido apresentado em 1999 pelo CDS, tendo na altura tido a aprovação de todos sem excepção. A iniciativa dos democrata-cristãos visava estabelecer um "passe gratuito para idosos", que apesar de aceite em 99 não tinha sido ainda cumprida.

Segundo o deputado do PSD, Jaime Filipe Ramos, o Governo Regional já tinha baixado o valor dos passes dos reformados e pensionistas com 65 anos para 80%, explicando que a política do executivo não era de "pôr os idosos todo o dia dentro dos autocarros".

NACIONAL - Portugal não reconhece Bin Landen como interlocutor

Dias antes, Bin Laden tinha proposto, através de uma mensagem difundida por dois canais de televisão árabes, deixar de levar a cabo atentados nos países europeus que retirassem as tropas do Iraque e do Afeganistão e rompam com os Estados Unidos. Todavia, então Ministra dos Negócios Estrangeiros, Teresa Gouveia, afirmou que Portugal não reconhecia Usama Bin Laden como interlocutor e que se recusava a considerar qualquer proposta do líder terrorista.

INTERNACIONAL - UE empenhada em Roteiro da Paz

No panorama mundial, a presidência irlandesa da União Europeia reafirmava o empenhamento dos europeus no 'Roteiro de Paz', o plano de paz elaborado pela comunidade internacional para encontrar uma solução para o conflito israelo-plestiniano.

"Pensamos firmemente que o à Roteiro de Paz é, como previsto pelo Quarteto (EUA, UE, ONU e Rússia), é a base de uma solução duradoura, justa e pacífica", declarava Brian Cowen, ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês.

O 'Roteiro de Paz' previa, nomeadamente, a criação de um estado palestiniano até 2005.