Vista para o título em destaque em todos os jornais

Bom dia. Quase todos os jornais nacionais, especialziados em desporto ou generalistas, trazem hoje à capa e com grande destaque a vista para o título de futebol português do Sporting...

No Público:

- "Governo inicia negociação com docentes sem análise a custos do tempo de serviço"

- "Tensão. Israel continua a bombardear Gaza, UE estuda mais sanções ao Irão"

- "Alexandra Leitão: 'Aproveitamento da ambiguidade' sobre IRS foi de propósito"

- "Julgada por fraude. Ex-deputada desiste de ser adjunta das Finanças"

- "Daniel Moreira [compositor]: 'A arte é a esfera máxima da liberdade'"

- "Futebol. Sporting alarga fosso na liderança da Liga e tem o título à vista"

- "Poluição é ameaça. Ambientalistas pedem mais ambição no Plano Nacional para o lixo marinho"

- "Massa 33 vezes superior à do Sol. Astrónomos descobrem o maior buraco negro estelar da nossa galáxia"

No Correio da Manhã:

- "MP acusa suspeito. Paga noite de sexo com dinheiro de mulher assassinada. Serial killer no Algarve"

- "Famalicão-Sporting (0-1). Sete pontos de avanço"

- "Amanhã em Marselha. Benfica em França na corrida aos milhões"

- "FC Porto-V. Guimarães. Sérgio volta a queixar-se das arbitragens"

- "Professora deu alerta. Menino esquecido em carrinha 3 horas"

- "Acusada de fraude. Manchete do CM afasta adjunta das Finanças"

- "Assalto em Lisboa. Roubam automóvel de luxo, joias e relógio de 250 mil euros"

- "Buscas na Uber. Empresas de entregas dão golpe ao fisco"

- "1,4 milhões Euro caçados. Barão espanhol da droga geria tráfico em casa na Caparica"

No Jornal de Notícias:

- "Mãe de vítima de abuso na escola processa o Estado"

- "Saídas de presidentes de câmara após legislativas só beneficiam uma mulher"

- "Famalicão 0-1 Sporting. Título no pote"

- "IPO do Porto lidera há meio século inovação na luta contra o cancro"

- "Narcotráfico. Espanhol chefiava rede a partir da Costa da Caparica"

- "Suspeita. Fraudes ao Fisco motivam buscas na sede da Uber"

- "Fafe. Menino esquecido uma hora dentro da carrinha escolar"

- "Taxa turística. Lisboa dá tiro de partida para grandes aumentos"

- "Atrizes. Estrelas deixam cinema mas fazem furor nas séries"

- "FC Porto-Vitória de Guimarães. Conceição. Taça de Portugal 'não é para salvar nada'"

- "Olival. Falta de empenho afasta quatro jogadores da meia-final"

- "Academia. Dragões compram terrenos por 3,4 milhões"

No Diário de Notícias:

- "Cancro nos jovens. Mama, testículo e linfoma afetam população abaixo dos 40 anos"

- "Paris acelera para os Jogos Olímpicos"

- "Dor Shapira, embaixador de Israel: 'A segurança do povo de Israel é ainda mais importante do que o apoio internacional'"

- "Casos. A 'inabilidade' do ministro que já abriu duas polémicas no Governo'"

- "Relatório ONU. Autonomia das mulheres sobre o próprio corpo está a diminuir"

- "Previsões. FMI está mais otimista que Governo no crescimento, emprego e dívida"

- "Hollywood. O leão faz 100 anos"

No Negócios:

- "Apenas sete mil prestações da casa foram congeladas"

- "Da nova linha do metro do Porto vê-se o mar"

- "FMI vê Portugal a convergir com euro oito anos seguidos"

- "Grandes empresas nacionais andam às compras lá fora"

- "IRS Jovem deste Governo continua a dar vantagem a rendimentos mais altos"

- "Eurobarómetro. Só 9% sabem o dia em que se realizam as eleições europeias"

- "O 25 de abril por 50 autores"

- "Luís Barroso CEO Mobi.e: 'A mobilidade elétrica pode promover a independência energética'"

No O Jornal Económico:

- "Talone deixa a EDP com críticas à independência do Conselho Geral"

- "Carga fiscal volta a descer em Portugal, quatro anos depois"

- "Bison Bank chega aos lucros pela primeira vez, com aposta nas poupanças"

- "Guerra afunda economia israelita e tensão com Irão põe mercados no vermelho"

- "Topo da Agenda: preços e IGCP no mercado"

- "'Influência [de associações e ordens profissionais] não é só no número de vagas, é mesmo na acreditação dos cursos'. António Almeida-Dias, presidente da APESP [Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado]"

- "Custo da tarifa social ameaça 'engordar' conta da eletricidade"

- "Estado espanhol já voltou a ser o maior acionista da Telefónica"

No Record:

- "Famalicão-Sporting (0-1). Leão solta os fogos. Vitória dá 7 pontos de avanço e já cheira a campeão"

- "Benfica. Barreiro conhece a nova casa"

- "FC Porto-V. Guimarães. 'Não venho rir para o Olival', Sérgio e o caso dos quatro encostados"

- "Barcelona-PSG (1-4). Vitinha marcou"

- "B. Dortmund-At. Madrid (4-2). Franceses e alemães nas meias"

- "Canoagem. 'O ouro assentava bem', Fernando Pimenta otimista a 100 dias de Paris'2024"

No A Bola:

- "Famalicão-Sporting (0-1). Cheira a título. Sporting a três vitórias da consagração"

- "Liga dos Campeões. Barcelona-PSG (1-4). PSG vinga-se em Barcelona"

- "B.Dortmund-At. Madrid (4-2). Dortmund também vira frente ao Atl. Madrid"

- "FC Porto-V. Guimarães. 'Não é para salvar nada, é para estar na decisão de um título', Sérgio Conceição"

- "Álvaro Pacheco com 'ambição muito grande' no Dragão"

- "Benfica. À procura das 'meias' dez anos depois"

E no O Jogo:

- "Famalicão 0-1 Sporting. Po7e cava fosso. Leões sofreram mas deram um passo decisivo em direção ao título"

- "FC Porto-V. Guimarães. 'Árbitro quase pediu a benção para anular um penálti'. Sérgio Conceição revoltado com os áudios do VAR no duelo com o Estoril"

- "Academia: Dragões adquirem 14 hectares por 3,4 milhões de euros. Pinto da Costa garante que as obras avançam ainda esta semana"

- "Nuno Lobo [candidato à presidência do FC Porto]: 'Villas-Boas foi conivente em 2020"

- "Benfica. 'Não sofrer golos no início é decisivo'. Matic, a jogar em França, revela fórmula para bater o Marselha"

- "3500 adeptos das águias no Vélodrome"

- "Boavista. Jorge Simão volta ao Bessa 5 anos depois"