Documentário '20 Days in Mariupol' estreia-se na Madeira ao ser exibido no parlamento

'20 Days in Mariupol' é um documentário da autoria do jornalista Mstyslav Chernov, vencedor do Óscar de melhor documentário, em 2024 e que será exibido no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira amanhã, sexta-feira, pelas 19 horas, sendo de entrada livre. O filme retrata o trabalho de uma equipa de jornalistas ucranianos da Associated Press (AP), retidos na cidade sitiada de Mariupol.

"Sendo os únicos repórteres internacionais que permanecem na cidade, captam o que mais tarde se tornarão imagens definidoras da guerra da Ucrânia com a Rússia: crianças moribundas, valas comuns, o bombardeamento de uma maternidade e muito mais", indica nota à imprensa. Neste documentário encontramos um relato vívido e angustiante de civis apanhados no cerco, bem como retrata as dificuldades da reportagem numa zona de guerra, destacando a importância do jornalismo na cobertura dos conflitos em todo o mundo.

A exibição do documentário é uma organização da Associação 'Associação da Ucrânia com Amor', com os apoios da Embaixada da Ucrânia na República de Portugal e da Assembleia Legislativa da Madeira.