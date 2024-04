Quatro desaparecidos em naufrágio ao largo de Tróia, um resgatado

Uma pessoa foi resgatada e quatro estão desaparecidas depois de a embarcação em que seguiam ter naufragado hoje na zona de Tróia, no concelho de Grândola (Setúbal), revelaram a Polícia Marítima e Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse que o alerta para a ocorrência, que está a ser coordenada pela Polícia Marítima de Setúbal, foi dada aos bombeiros às 10:50.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto, explicou à Lusa que "a embarcação de recreio terá naufragado pelas 07:00, a cerca de milha e meia de Tróia".

"Mas só tivemos o alerta por volta das 10:00", acrescentou o responsável da Polícia Marítima.

Na embarcação, "seguiam cinco pessoas", das quais "uma, o timoneiro, já foi resgatado com vida", mas "ainda estão desaparecidas quatro pessoas, três adultos e uma criança".

No local, decorre uma operação de busca a resgate aquático de pessoas, com embarcações e elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), indicou.

"Também uma outra embarcação de recreio que se encontrava no local prestou auxílio e já pedi o apoio de um meio aéreo à Força Aérea Portuguesa", disse Serrano Augusto.

A embarcação, de acordo com o mesmo responsável, ter-se-á virado quando foi alvo de "um golpe de mar, que fez com que os passageiros tivessem sido 'cuspidos' para a água".

Segundo o comandante, foram também mobilizados meios dos bombeiros e da GNR para buscas em terra.